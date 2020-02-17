В Буграх и на Гражданке новые водоёмы. На видео – счастливцы с пакетами на ногах

Повезло тем жителям Мурино и Бугров, у которых утром 17 февраля была с собой пара прочных полиэтиленовых пакетов. При форсировании «реки» на Воронцовском бульваре они оказались незаменимы.

Фотографиями и видеозаписями подтопления на Воронцовском, 5 (территориально это посёлок Бугры Всеволожского района Ленобласти), делятся петербуржцы и местные жители в пабликах «Девяткино LIVE | Мурино» и «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах видно, что в воде оказались десятки припаркованных машин, затоплены пешеходные дорожки. Некоторые предусмотрительные пешеходы уже в сапогах, другие пользуются лайфхаком с пакетами. «Многие не смогли утром уехать на работу», – отмечают в группе.





«Утром на дороге воды было по щиколотку, она продолжает прибывать и уже заливается на тротуары, к некоторым подъездам не подобраться», – цитирует 47news местного жителя Вадима.

Канализация не справляется с продолжительными ливнями, которые принес с собой циклон «Дэннис», пишет 47news со ссылкой на управляющую компанию «Самолет». В УК сообщили, что разлив сейчас устраняют – аварийные бригады откачивают воду насосами.

Затапливает не только Бугры, рассказывают подписчики «Девяткино LIVE | Мурино» и публикуют в комментариях похожее видео с Гражданского проспекта.

Вообще, в Ленобласти масштабно борются с водой на дорогах. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального дорожного комитета, дорожные службы направили дополнительные силы на сброс снежных валов и отвод воды с проезжей части. Это необходимая мера: таким образом вода не скапливается на покрытии и не мешает сцеплению шин с асфальтом. За минувшие выходные от мокрого снега было очищено порядка трех тысяч километров дорог и обочин.

Как уже сообщалось, из-за непогоды в Петербурге впервые с начала года объявили оранжевый уровень погодной опасности.