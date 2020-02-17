Зажигательный отзыв. Полиция Василеостровского района ищет поджигательницу «Пятерочки»

От действий не известной пока хулиганки пострадал магазин сети «Пятерочка» на Васильевском острове. Женщина не поленилась встать в 5 утра в воскресенье, чтобы оставить свой огненный «отзыв о работе».

Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, следы пожара на пандусе у разгрузки-погрузки товара магазина на Гаванской улице, 19/100, заметил около 11 утра менеджер магазина. Он же вызвал полицию. На камерах видеонаблюдения сотрудники чрезвычайных служб увидели, что в 5:25 неизвестная женщина установила несколько коробок из картона на указанном пандусе и подожгла их.

В пресс-службе Х5 («Пятерочка» является одним из брендов компании) «Фонтанке» сообщили, что сотрудничают со следствием, а магазин после пожара не прекращал свою работу.

Отметим, что «Пятерочка» расположена на первом этаже пятиэтажного дома, однако в компании утверждают, что никаких конфликтов с жильцами дома у магазина не было.







