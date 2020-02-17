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Общество
17.02.2020 12:28
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«Перед гражданами встал вопрос, а правильно ли мы живем?» Петербургские книжные присоединились к всероссийской акции в поддержку фигурантов «Сети»

Три петербургских книжных магазина присоединились к всероссийской акции против жестокости и произвола, связанной с делом запрещенной в России организации «Сеть». «Все свободны» и «Порядок слов» не будут работать 17 февраля, а сотрудники «Подписных изданий» перечислят зарплату родным фигурантов дела.

Объявление об акции книжные 17 февраля разместили у себя в соцсетях. 

«Мы книготорговцы, мы продаем книги, заказываем книги в издательствах, ставим книги на полки, некоторые книги читаем сами, иногда даже сами их издаем. Мы пишем о книгах в соцсетях, рассказываем о них в видеоблогах и журналах. Это — наша нормальная жизнь. Нам бы хотелось надеяться, что, занимаясь просвещением, мы немного смягчаем нравы, способствуем развитию человечества. Но можем ли мы сегодня жить нормально?» — отмечают авторы постов.

«Перед гражданами нашей страны встал вопрос, а правильно ли мы живем? Конечно, каждый ответственный человек задается подобными вопросами постоянно. Но сегодня он поставлен со всей откровенной жестокой очевидностью. Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, выбитыми под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут дать 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись», — продолжается текст.


Всего в акции участвуют 15 магазинов по всей России, в том числе культовый московский книжный «Фаланстер», екатеринбургский и пермский «Пиотровские», «Чарли» из Краснодара, «Бакен» из Красноярска и другие площадки. Некоторые книжные отмечают, что их сотрудники выйдут 17 февраля на пикеты, однако петербургские книготорговцы предпочли от таких действий воздержаться.

«Мы с Любой (сооснователь магазина «Все свободны» Любовь Беляцкая. — Прим. ред.) сейчас в отпуске и не можем что-то диктовать ребятам в магазине, — прокомментировал «Фонтанке» сооснователь «Все свободны» Артём Фаустов. — Слово «забастовка» (так называют акцию некоторые книжные. — Прим. ред.) я, кстати, считаю неподходящим. Это акция солидарности».

«Мне не нравится сама идея пикета, но я сегодня буду около двери магазина стоять и раздавать листовки с информацией о деле «Сети», — отметил в разговоре с «Фонтанкой» сооснователь книжного «Порядок слов» Константин Шавловский. — Покупатели будут приходить, а я буду объяснять им, почему знать об этом важно».

Руководитель «Подписных изданий» Михаил Иванов подчеркнул, что все сотрудники магазина договорились перечислить свою заплату за один день родным фигурантов дела.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, тройка судей Приволжского окружного военного суда в Пензе приговорила фигурантов дела «Сети» к различным срокам лишения свободы – от 6 до 18 лет. На семерых фигуранты, которым от 23 до 31 года, получили 86 лет тюрьмы. Следствие полагает, что участники движения готовились к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу. Ранее кинематографисты России подписали письмо Владимиру Путину, где назвали приговоры участникам «поразительными по жестокости» и не исключили, что следствие применяло пытки. В Петербурге 14 февраля прошли пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети». 


© Фонтанка.Ру
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