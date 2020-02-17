Лишать водительских прав в России стали реже. За первую половину 2019 года - на 20%

За первое полугодие 2019 года в России лишили прав более 150 тысяч водителей. Но по сравнению с тем же периодом 2018 года это почти на 20% меньше.

Как сообщили 17 февраля ТАСС в пресс-центре МВД РФ, за первую половину 2019 года ГИБДД РФ получила из судов более 152,3 тысячи постановлений о лишении водителей права управления транспортными средствами. Годом ранее их было на 18,9% больше. Полная статистика за минувший год еще формируется, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за 2019 год ГИБДД РФ выписала более 142 миллионов административных штрафов. В МВД также отмечали, что самыми частыми нарушениями ПДД были превышение скорости, нарушение требований дорожных знаков или разметки, а также проезд на «красный». А судебные приставы за минувший год взыскали по постановлениям ГИБДД штрафов на 14,5 миллиардов рублей – на четверть больше, чем годом ранее.



