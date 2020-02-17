Госпитализировать принудительно. Суд решил судьбу Аллы Ильиной из Боткина

Судья Петроградского районного суда Ольга Тарасова днем 17 февраля вынесла решение по иску главного государственного санитарного врача Наталии Башкетовой к Алле Ильиной. Петербуженке предписано вернуться в больницу до 19 февраля и получения отрицательных анализов.

Решение может стать шаблоном для подобных процессов по всей стране. Например, по иску Роспотребнадзора к одной из трёх сбежавших 11 февраля, который может рассмотреть Невский районный суд в ближайшее время. Сегодня же Роспотребнадзор сообщил, что собирается ужесточить ответственность за нарушение карантина.

Как проходило заседание, читайте и смотрите в нашей трансляции.



