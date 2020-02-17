Госпитализировать принудительно. Суд решил судьбу Аллы Ильиной из Боткина
Судья Петроградского районного суда Ольга Тарасова днем 17 февраля вынесла решение по иску главного государственного санитарного врача Наталии Башкетовой к Алле Ильиной. Петербуженке предписано вернуться в больницу до 19 февраля и получения отрицательных анализов.
Решение может стать шаблоном для подобных процессов по всей стране. Например, по иску Роспотребнадзора к одной из трёх сбежавших 11 февраля, который может рассмотреть Невский районный суд в ближайшее время. Сегодня же Роспотребнадзор сообщил, что собирается ужесточить ответственность за нарушение карантина.
Как проходило заседание, читайте и смотрите в нашей трансляции.
Справка:
Алла Ильина прилетела из Китая 30 января. А 6 февраля попала в Боткинскую больницу после жалобы на больное горло. Её уверяли, что она пробудет в изолированном боксе день, а после анализов сказали, что она абсолютно здорова, но домой отправится только через две недели. В её планы это не входило, поэтому женщина 7 февраля голыми руками замкнула магнитный замок в своем боксе и выбралась на свободу. После этого Алла стала карантинным героем, про которого даже слагают песни, а у неё появились последователи — еще трое беглецов. «Фонтанка» подробно с юристами разбирала, почему без введения карантина удержание людей в Боткина можно считать принудительным лечением, и что у него общего с незаконным лишением свободы.