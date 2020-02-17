Петербурженка Алла добралась до Госдумы. Роспотребнадзор собирается ужесточить ответственность за нарушение карантина

Роспотребнадзор предложит меры по ужесточению ответственности за нарушение карантинного режима. Об этом во время круглого стола в Госдуме 17 февраля заявила глава ведомства Анна Попова, пишет РИА Новости.

«Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад, но мир меняется, и с законодательными инициативами по итогам того, что происходит сегодня... мы готовы будем предложить изменения по усилению ответственности, по усилению режимов карантина», – цитирует издание ее слова.

Изменения в законодательство для наказания нежелающих оставаться в карантине во время обсуждения в нижней палате парламента предложил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский. Попова его поддержала. Жириновский напомнил о случаях побега из больниц.

Напомним, самую знаменитую беглянку — Аллу Ильину — сейчас судят в Петербурге, «Фонтанка» ведет прямую трансляцию заседания. Еще один иск по этому поводу подан к другой петербурженке — Анне.



