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Город
17.02.2020 11:58
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Контрольно-счетная палата заглянет на дно бассейна. Ведомство проверит петербургскую Дирекцию по управлению спортивными сооружениями

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Дирекции по управлению спортивными сооружениями в 2018-2020 годах начала Контрольно-счетная палата. Ведомство ранее фигурировало в истории с дорогими химикатами для бассейнов.

Как сообщает КСП 17 февраля,  в 2018 году дирекция потратила более 2,1 млрд рублей, полученных в виде субсидий из бюджета. В 2019 году закладывали 2,3 млрд, в 2020-м — 2,4 млрд. Комитет по физической культуре и спорту тоже ждет аудит, чтобы выяснить, как он соблюдал функции учредителя дирекции.

Не исключено,  что в сферу интересов контролеров попадут закупки дирекцией химических реагентов для городских бассейнов, которые находятся в ее управлении. «Фонтанка» в 2017 году обратила внимание на то, что основной реактив  – гипохлорит натрия – приобретается  по 200 рублей за килограмм и больше при рыночной стоимости в 7 раз меньше. Расчеты показывали, что переплата может достигать 70 млн в год. 

Губернатор Георгий Полтавченко дал указание разобраться, но прокуратура никаких нарушений не нашла. Тем не менее вскоре было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. В марте 2019 года сменилось руководство дирекции, после чего был объявлен очередной конкурс: максимальная стоимость контракта оказалась в 2 с лишним раза ниже, чем раньше.

В оперативном управлении учреждения находятся 14 физкультурно-оздоровительных комплексов, а также 12 спортивных объектов (в том числе Легкоатлетический манеж, «Петровский» стадион, Ледовая арена). Дирекция занимается подготовкой спортивных команд Санкт-Петербурга и проведением региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.


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