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17.02.2020 12:42
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«Российская грязь». Конкурсантам «Тучкова буяна» показали площадку для парка

«Российская грязь». Конкурсантам «Тучкова буяна» показали площадку для парка

автор фото Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Участникам международного конкурса на разработку архитектурно-ландшафтной концепции «Тучкова буяна» в Петербурге показали площадку будущего парка. В настоящее время там активно ведутся строительные работы.

Площадку осмотрели представители восьми бюро – участников конкурса. Это шесть «опытных» конкурсантов: петербургская «Студия 44», JV VOGT в консорциуме с HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates и «молодые профессионалы» – «Хвоя» и Praxys paysage & territoire.

«Российская грязь». Конкурсантам «Тучкова буяна» показали площадку для парка

«Сегодня восемь прославленных архитектурных команд знакомятся с площадкой. Участники сначала осмотрели ее с птичьего полета, а затем буквально изучили ногами. Перед ними стоит задача создать концепции парка «Тучков буян», из которых чуть больше чем через три месяца будет выбрана лучшая. Важно, чтобы архитекторы сегодня прониклись духом исторического центра Санкт-Петербурга. Мне кажется, сейчас есть все возможности для того, чтобы это знаковое для всех петербуржцев место стало знаковым событием для всего архитектурного мира», – сообщил «строительный» вице-губернатор Николай Линченко журналистам. 


Когда Линченко спросил, есть ли дополнительные вопросы, участники конкурса промолчали. Осматривая площадку, они бодро перепрыгивали лужи и грязь и комментировали состояние переходной части площадки – russian dirty («российская грязь»).

Представить свои конкурсные предложения участникам необходимо до 8 мая. Как пояснил Линченко, концепции будут представлять из себя многофакторные модели, в которых ландшафтная архитектура должна быть связана с инженерной инфраструктурой, транспортным окружением и историческим контекстом. После осмотра площадки началось закрытое рабочее совещание по техническому заданию. 

Финалистов конкурса представили 4 февраля. Вечером того же дня на сайте будущего парка опубликовали техническое задание к конкурсу, о котором подробно писала «Фонтанка». Непосредственно на создание парка, за исключением изысканий и проектных работ, планируется потратить 6 млрд рублей с учетом НДС. 

В настоящее время на земельном участке под будущий парк ведется строительство дворца танцев Бориса Эйфмана и инженерно-технического блока, «а также работы, направленные на сохранение ранее выполненных работ по иным объектам на территории данного участка, что не позволяет на сегодняшний день внести изменения в... постановление правительства» об инвестициях в строительство судебного квартала. Это следует из ответа Главного управления капстроительства Управления делами президента на запрос депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского (есть в распоряжении редакции). 

Напомним, о том, что вместо судебного квартала на проспекте Добролюбова появится парк, стало известно в апреле 2019 года во время визита в Петербург Владимира Путина. Комплекс зданий  Верховного суда было решено перенести на Смольную набережную.


© Фонтанка.Ру
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