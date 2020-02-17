В Петербурге впервые с начала года объявили оранжевый уровень погодной опасности

До вечера 17 февраля в Северной столице продержится предпоследний уровень опасности по погоде.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, в прибрежных района Петербурга ожидаются сильные порывы ветра вплоть до 19 часов понедельника. Как ранее анонсировало МЧС, местами южный и юго-западный ветер будет достигать 25-28 метров в секунду.

Синоптики центра ФОБОС обещали нагонную волну и возможность подтопления, однако сейчас уровень воды у Горного упал по сравнению с утренним на 20 см.

Отметим, что Гидрометцентр не снимает опасности и после 19 часов. По данным учреждения, опасность сохранится вплоть до 23 часов вторника, 18 февраля.







