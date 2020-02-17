Морозоустойчивые попугаи в парках, велодорожки над тротуарами и дроны-спасатели повсюду. Самое яркое из «Твоего бюджета»-2020

Что напридумывали горожане для улучшения своих районов? Запустить сотню морозостойких попугаев в парки, спасать жизни с помощью дронов и приучать горожан к закаливанию в морж-клубе. На все это победителям «Твоего бюджета» дадут 15 млн рублей.

фото с сайта «Твой бюджет»

Горожане подали почти 7 тысяч заявок по программе «Твой бюджет»-2020. Между шестью районами (лидерами по количеству идей) распределят 90 млн рублей. «Фонтанка» присмотрелась к самым ярким и необычным инициативам.

В этом году было решено, что прошлогодние районы-победители не участвуют в конкурсе — им предстоит реализовать уже заявленные проекты. Голосование завершилось в 23:59 15 февраля. По его итогам средства распределят между районами, набравшими больше всего идей: Кировский (1585), Красносельский (1473), Пушкинский (702), Калининский (645), Приморский (618) и Выборгский (604). При этом за сутки в пабликах в соцсетях появились призывы подавать заявки, чтобы район смог попасть в число участников, и в течение суток общее количество заявок выросло примерно на тысячу. (Как пояснили "Фонтанке" в комитете финансов, в настоящее время проходит проверка поданных под занавес идей, чтобы выявить реальных претендентов на победу).

Львиная доля предложений, которую горожане внесли в рамках проекта «Твой бюджет», необходима городу. В основном, это идеи благоустроить и озеленить общественные пространства, отремонтировать помещения соцобъектов, осветить улицы, организовать или обновить спортплощадки, провести горячее водоснабжение в жилой дом, отремонтировать дороги. Причем с помощью «зеленого» благоустройства горожане нередко пытаются отбить от застройки спорные территории, к примеру, Муринский парк или Пьяную гавань. В последние два года набирает популярность предложение организовать раздельный сбор мусора. И все больше заявок поступает на организацию веломаршрутов.

Предлагают основать новый клуб моржей (потому что такие, вообще-то есть) — для популяризации закаливания и зимнего плавания (с базой на стадионе ЛЭМЗ на Петергофском шоссе в Красносельском районе). Автор инициативы Владимир Селяков поясняет: распространять практику закаливания легче, когда есть помещение, и предложил обустроить под это законсервированное здание. "Гуляя зимой в рубашке без рукавов для получения холодовой нагрузки, заметил, что большинство горожан спасаются от низких температур с помощью теплой одежды...т.е. закаливающихся людей оказывается очень мало... Болеть, наверно, более желанно, чем закаляться и не болеть. А город идёт на поводу у таких незакаленных, строя поликлиники, исполняя их желание поддерживать такой незакаливающийся образ жизни, ведущий к болезням. А тут еще коронавирус...», – пишет автор идеи.





Еще одна оздоровительная инициатива — создать центр по борьбе с детским ожирением. Предлагают открыть его на базе поликлиники №37 в Центральном районе. В числе услуг: составление программы питания и физнагрузок, психологическое консультирование, групповые занятия лечебной физкультурой и плаванием, онлайн-консультирование.

Пока водители автомобилей не научились пропускать машины скорой помощи, Ольга Киселева предложила создать программу обучения волонтеров оказанию первой медпомощи. Им на смартфоны установить специальное приложение, которое показывает координаты пострадавшего, и – вперед. Второй пункт проекта — дроны с медоборудованием, например, дефибриллятором. Непосредственно жизнь или здоровье больному до приезда медиков придется спасать тому, кто окажется поблизости — с помощью указаний от оператора по телефону.

Кроме множества заявок на создание или финансирование деятельности приютов для животных предложили организовать скорую помощь для попавших в беду четвероногих — как домашних, так и бездомных. Последние — с последующим пристройством.

В Петродворцовом районе Алена Князькова предложила создать Дом милосердия, обитатели которого — старики, дети-сироты и животные — только выиграют от соседства. «Старикам очень важно быть кому-то нужным, у них большой опыт, мудрость, нерастраченная любовь. А детям нужна любовь, забота и по отношению к ним, и забота о ком-то другом: о бабушках, дедушках и домашних питомцах".

Высадить морозостойкие грецкие орехи в Любашинском саду к 75-летию Победы предложил Владимир Верховых. Ему же принадлежит идея назвать внутриквартальный сквер на Приморском проспекте «Садом будущих президентов». Тринадцать лет назад этот же автор просил назвать это место «Садом Владимира Путина», чтобы защитить от застройки. Как он пояснил, отказ связан с тем, что подарить месту имя конкретного человека возможно только посмертно. Теперь он просит топонимическую комиссию назвать сквер «Садом будущих президентов», а в рамках проекта «Твой бюджет» установить в нем скульптурную группу – лабрадор и восемь щенков, чтобы там не появился офисный центр с паркингом, разрешение на которые уже выдано.

А для парков Юго-Запада закупить сотню «морозостройких» ожереловых попугаев. Автор, Дмитрий Горбунов, уверяет — эти яркие птички с 1970-х годов обосновались в Лондоне, Брюсселе и Амстердаме, в последнее время добрались и до Литвы, поселившись в местных городских парках. Одна из таких пять лет сумела прожить в Норвегии. Вместе с ними предлагается докупить столько же белок.

Одна из заявок «Твоего бюджета» предлагает ликвидировать то, что в 2017 году появилось как раз в рамках этого проекта — а именно велополосу на набережной Фонтанки. Не стесняясь в выражениях, автор называет ее «идиотской». Скорее всего, инициатива — отголосок истории с попыткой автомобилистов в начале 2020 года вернуть себе отданное двухколесным пространство. Попытка потерпела крах — в стратегическом развитии города значится создание инфраструктуры для альтернативных автомобилю видов транспорта.

В целом в массе заявок огромное количество предложений по велодорожкам. Один из авторов предлагает сделать крытые отапливаемые велотрассы, которые пролегали бы по земле или ставились на опоры. Маршруты — от спальных районов до станций метро и парков. Петербурженка Анастасия Галактионова подала идею построить дорожку на сваях для электросамокатов, чтобы связать транспортной инфраструктурой Юнтолово со станциями метро. А у метро установить велобоксы для сохранности. Часть финансирования предлагается компенсировать за счет рекламодателей, которые смогут размещать свои объявления вблизи транспортных узлов.

Набирают популярность идеи, от которых требовали оградить будущий парк «Тучков буян» – организация зон для мангалов и барбекю . Такие зоны Юлия Мазечкиана предлагает организовать, например, в Мартыновском сквере в Приморском районе, в парке Сосновка.

Возможно, аномально теплая зима в Петербурге навеяла одной из горожанок идею обустроить пингвинариум с туристической зоной «круглогодичный русской зимы с морозцем, валенками, шубами и шапками-ушанками». В свою очередь, показать туристам, что на улицах пляшут не только в солнечном Рио, но и в хмуром Петербурге, хочет автор заявки на организацию танцевальных вечеров в Александровском саду для молодежи и взрослого поколения.

Все чаще появляется запрос на создание «общественных книжных шкафов» и киосков буккроссинга. Возможность обмениваться книгами не только на верхних почтовых ящиках в парадных горожане хотят иметь в Центральном, Выборгском и Приморском районах. В Славянке под этот проект (по примеру похожего в Тюмени) в качестве библиотеки на колесах предлагают приспособить автобус, который курсирует или имеет постоянную остановку.

Фото: фото с сайта «Твой бюджет»

Про авторов будущей библиотеки тоже не забывают. На Черной речке предложили оградить «со стороны новостроек» и разбить сад на месте дуэли Александра Пушкина. По замыслу автора, локация станет новым духовным центром города.

Ряд заявок цепляют взгляд формулировкой. Горожане предлагали «починить дорогу качественно», заняться «очеловечиванием Заячьего переулка», «нужны магазины, и просто оживите район», озаглавил свою инициативу житель Курортного района. В Адмиралтейском районе предложили устроить некие подземные камеры для временного хранения твердых бытовых отходов.

Нейросеть для автоматического проектирования «правильных городских пространств» предложил разработать житель Калининского района. «Эта система позволит сэкономить существенные средства горбюджету благодаря тому, что не надо будет нанимать специалиста по городской среде и дизайнеров для создания проектов. Всю проектную часть будет выполнять программа на основе нейросетей и лучшего мирового опыта создания городской среды», – говорится в заявке.

Обустроить питьевой бювет полюстровской минеральной воды хочет житель Калининского района.

Справка:

«Твой бюджет» – проект комитета финансов. Цель инициативы с помощью соучастного бюджетирования привлечь горожан для решения, на какие именно цели потратить средства. Проект реализуется с 2016 года. В 2019 году запустили аналогичный пилотный проект для школьников. В этом году победителям предстоит воплотить в жизнь свои инициативы, о которых мы подробно писали.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»