Гостиницам дали конкуренцию. МВД изменило схему работы с отелями после предупреждения УФАС
Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области исполнило предупреждение, выданное петербургским Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по поводу передачи данных о мигрантах.
Как сообщила 17 февраля пресс-служба ведомства, правоохранительные органы разработали для гостиниц методические рекомендации, схему информационного обмена и подготовили типовое соглашение о взаимодействии. Это означает, что отныне сведения об иностранных постояльцах можно передавать с помощью разных программных продуктов.
По закону, петербургские гостиницы обязаны передавать информацию о мигрантах в ГУ МВД по СПб и ЛО. Но ранее данные передавались только посредством программного обеспечения, принадлежащего ООО «Федеральный гостиничный сервис» («ФГС»).
Организациям, работающим с другой программой, ведомство отказывало в заключении соглашения о взаимодействии. В УФАС увидели в этом признак нарушения антимонопольного законодательства.
Справка:
ООО «Федеральный гостиничный сервис» («ФГС»), созданная в 2012 году, - осколок бизнес-империи Дмитрия Михальченко. Сейчас по 45% компании принадлежат Никите Мурову и Наталье Негодовой. Владельцем еще 10% является ООО «Бронка групп» (50% принадлежит ООО «Форум» Капитал Людмилы Муровой и Николая Негодова). Летом 2017 года «Новая газета» называла Никиту Мурова внуком Евгения Мурова, возглавлявшего ФСО в 2000–2016 годах. Ранее «Деловой Петербург» сообщал, что Наталья Негодова — дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова.