Гостиницам дали конкуренцию. МВД изменило схему работы с отелями после предупреждения УФАС

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области исполнило предупреждение, выданное петербургским Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по поводу передачи данных о мигрантах.

Как сообщила 17 февраля пресс-служба ведомства, правоохранительные органы разработали для гостиниц методические рекомендации, схему информационного обмена и подготовили типовое соглашение о взаимодействии. Это означает, что отныне сведения об иностранных постояльцах можно передавать с помощью разных программных продуктов.

По закону, петербургские гостиницы обязаны передавать информацию о мигрантах в ГУ МВД по СПб и ЛО. Но ранее данные передавались только посредством программного обеспечения, принадлежащего ООО «Федеральный гостиничный сервис» («ФГС»).

Организациям, работающим с другой программой, ведомство отказывало в заключении соглашения о взаимодействии. В УФАС увидели в этом признак нарушения антимонопольного законодательства.



