Пожилую женщину в Понтонном сбили дважды за 5 минут. Она выжила

Женщина-пешеход утром 17 февраля два раза подряд попала под колеса автомобилей в Колпинском районе Петербурга. Дорогу она пыталась перейти по «зебре».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:30 на Южной улице в поселке Понтонный 78-летний мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 59-летнюю женщину. От удара ее отбросило на встречную обочину.

А в 7:35 при выезде на обочину на лежащую женщину наехал Hyundai Creta под управлением 63-летнего мужчины. Потерпевшая выжила. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.



