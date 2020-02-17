В ЖК «Солнечный город» открываются новые магазины

Setl Group

В жилом комплексе «Солнечный город» на юго-западе Петербурга в ближайшее время откроется новый продуктовый магазин. Он разместится на первом этаже дома по адресу пр. Ветеранов 169 к. 1.

Квартал комфорт-класса «Солнечный город» от Setl Group с каждым днем становится удобнее для жизни. В магазинах, расположенных на первых этажах, можно купить все необходимые продукты, по пути на работу зайти в уютную булочную за кофе или ароматной выпечкой, выбрать косметику или приобрести букет цветов в подарок.

В торговом центре «Солнечный» по адресу пр. Ветеранов 169, к. 4 работает продуктовый супермаркет, ресторан быстрого питания, магазин цифровой и бытовой техники.

Setl Group также строит для жилого квартала четырехэтажный торговый комплекс возле парка отдыха, рядом с пр. Ветеранов. Общая площадь здания составит более 11 тыс. кв. м. Проектом предусмотрены современные вентилируемые фасады, а в атриумах – витражные системы с остеклением в уровень пола.

Жилой комплекс «Солнечный город» отличается не только развитой коммерческой, но и социальной инфраструктурой. Здесь уже открыты современная общеобразовательная школа на 1375 мест с двумя бассейнами и 3 детских сада на 660 малышей с бассейнами – все объекты возведены девелопером Setl Group. Работает офис врача общей практики с педиатрическим и взрослым терапевтическим отделениями. Для прогулок и отдыха, помимо полностью оборудованных детских площадок в каждом дворе, создан парк площадью 50 тыс. кв. м с игровой, спортивной и прогулочной территориями.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

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