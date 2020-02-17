Минтрансу предлагают новшество для спасения пешеходов – приподнятую «зебру». В Петербурге такие есть уже давно

Тяжёлую ситуацию с ДТП с пешеходами в России может изменить внедрение новых методов предотвращения таких аварий.

В Минтрансе прорабатывают предложения об активном внедрении в России «умных» светофоров с датчиками движения, приподнятых «зебр» и шумовых полос, передаёт 17 февраля «Москва 24» со ссылкой на «Известия». Шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами должны способствовать снижению скорости транспорта. Гибриды «зебры» и «лежачего полицейского» (снижающие скорость потока на 4–20 км/ч и число серьёзных ДТП на 15%) распространены в США и Великобритании, и их начали внедрять в Москве, отмечают в издании. Добавим, что в Петербурге такие конструкции существуют уже давно, например на Кронверкском проспекте Петроградской стороны. Дополнительный плюс для пешеходов – возможность не промочить ноги в лужах, скапливающихся около тротуара во время дождя.

«Умные» светофоры с датчиками, реагирующими на пешеходов, это часть британской системы Puffin Crossing («дружелюбное пересечение»). Такие светофоры держат пешеходам зелёный, если видят человека у поребрика и на «зебре». Если же там людей нет, зелёный будет непрерывно гореть автомобилям.





Зарубежный и отечественный опыт повышения безопасности движения пешеходов анализирует по заказу министерства Российский дорожный научно-исследовательский институт. Изменения в ГОСТы планируется подготовить до конца 2020 года.

Несмотря на то, статистика показывает снижение числа ДТП в России и в Петербурге, показатели всё равно тяжёлые: за январь в Петербурге и области погибли больше 25 пешеходов. Эти цифры разительно отличаются от статистики европейских стран – «Фонтанка» анализировала причины.