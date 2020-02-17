После Дня святого Валентина в больнице имени Раухфуса спасают трех подростков

К понедельнику, 17 февраля, в детской городской больнице № 19 остаются трое подростков, попавших в стационар из-за несчастной или, напротив, счастливой любви.

Как стало известно «Фонтанке», 14-летнюю девочку привезли из Невского района. Она выжила после падения с 11-го этажа. Врачи пытаются спасти ей не только жизнь, но и возможность ходить.

Психологи сейчас общаются с 16-летней девушкой, у которой в приемном покое диагностировали рану шеи.

А вот третий пациент — 15-летний парень — вызвал восхищение у женской части детской травматологии: он, по предварительной информации, дабы доказать свою любовь девушке, залез на дерево. Но удержаться не смог.







