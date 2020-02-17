Times: Российские разведчики в Ирландии изучали подводные кабели, связывающие США, Великобританию и Европу

Россия отправила своих разведчиков в Ирландию, чтобы определить точное размещение подводных волоконно-оптических кабелей, по которым проходит интернет-трафик между Европой и США. Об этом со ссылкой на свои источники 17 февраля пишет The Times.

Собеседники издания считают, что российские агенты «проверяли кабели на наличие слабых мест», чтобы в будущем перехватить информацию или повредить их.

«Военные источники полагают, что агенты были отправлены ГРУ (Главное управление Генштаба. — Прим. ред.), подразделением военной разведки российских Вооруженных сил, которое обвиняли в нападении в Британии на бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля», – пишет The Times.

Источники издания также утверждают, что Россия могла использовать Ирландию в качестве базы для своих разведчиков, поскольку в этом регионе крайне слабо развита контрразведка.



