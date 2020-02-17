Потребности растут. После детского питания петербургские отцы пошли на кражу «Лего»

Полиция Невского района Петербурга занимается поиском мужчины, укравшего из «Детского мира» пару наборов конструктора «Лего». На преступление он решился во время обеденного перерыва у охранника.

Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, посетитель 35-40 лет в длинном тёмном пуховике и шапке с помпоном пришёл в «Детский мир» на Народной около двух дня накануне. Побродив немного, он стащил с открытой витрины две коробки с «Лего» на 40 тысяч рублей. Охранник в этот момент отсутствовал, так как ушёл подкрепиться. После этого мужчина вновь вернулся в магазин, прошёлся по рядам, но на сей раз ничего для себя не присмотрел и ушёл.

Ранее «Фонтанка» писала о мужчинах, которые повадились красть с полок различных сетей дорогое детское питание.







