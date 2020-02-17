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Бизнес-трибуна
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17.02.2020 10:20
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LEGENDA представила итоги 2019 года

Холдинг LEGENDA Intelligent Development отчитался по финансовым показателям за 2019 год.

LEGENDA представила итоги 2019 года

LEGENDA Intelligent Development

Итоги 2019 года соответствуют намеченным планам – были достигнуты основные операционные показатели по объему и ценам продаж, к 01.07.2019 завершено подтверждение реализации текущей адресной программы по старым правилам в законодательстве, во второй половине года начато формирование земельного банка, в том числе расширение географии присутствия – приобретен первый земельный участок в Москве.

За 12 месяцев 2019 года объем заключенных договоров в проектах LEGENDA Intelligent Development составил 8,5 млрд рублей, в т.ч. объем договоров на реализацию жилой недвижимости – 7,0 млрд рублей, что на 13% выше результатов за 2018 год.

В IV квартале 2019 года объем реализации жилой недвижимости в натуральном выражении составил 13,3 тыс. кв.м, средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир в строящихся объектах LEGENDA составила 158 тыс.руб./кв.м (+10,8% к аналогичному показателю за IV квартал 2018 г).

Всего за 2019 год компания реализовала 46,9 тыс. кв.м жилой недвижимости, при этом средневзвешенная стоимость кв.м составила 150 тыс.руб./кв.м, что на 5% выше аналогичного показателя за 2018 год. По данным компании Knight Frank рост цен в сегменте бизнес-класса и премиум-класса в Санкт-Петербурге составил 5-6%.

Объем реализации коммерческой недвижимости в натуральном выражении составил 6,0 тыс. кв.м, при этом средневзвешенная стоимость кв.м коммерческих помещений в строящихся жилых комплексах возросла на 36% и составила 227 тыс.руб./кв. м. Столь значительный рост цены стоимости кв.м коммерческой недвижимости обусловлен, в т.ч. стартом продаж коммерческой недвижимости в проекте «Московский, 65».

В III квартале 2019 года Рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «ЛЕГЕНДА» и долговому инструменту компании до уровня ruBBB-. Прогноз по рейтингу – стабильный. Ранее у компании и долгового инструмента действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

По данным агентства, повышение кредитного рейтинга связано с успешным завершением в 2018 году 2-х проектов, возвратом кредитов по ним и переоценкой агентством в лучшую сторону оценки выполнимости стратегии (продажи с наценкой к рынку +20-30%) в связи с устойчивыми финансовыми результатами.

Напомним, что в июле 2018 года ООО «ЛЕГЕНДА» разместила дебютный облигационный займ в размере 1,454 млрд рублей сроком на 3 года, процентная ставка по купону составляет 14% годовых. В октябре 2019 года компания увеличила облигационный займ до 2,0 млрд рублей.

В 2019 году ООО «ЛЕГЕНДА» в полном объеме исполнила свои обязательства по выплате купона и амортизации по биржевым облигациям компании. Общая сумма выплаченного дохода в 2019 году составила 204,3 млн руб., общая сумма выплаченной амортизации по облигациям составила 155,0 млн руб.

Также в 2019 году LEGENDA завершила сделки по приобретению двух земельных участков в Санкт-Петербурге и Москве для реализации проектов в авторском сегменте компании LEGENDA Business. Сделка по приобретению участка в Москве была реализована совместно с АО «АЛЬФА-БАНК», структура сделки предполагает открытие лимита не только на приобретение участка, но и проектное финансирование в полном размере себестоимости строительства. Информация о старте реализации новых проектов будет анонсирована позднее.

Портфель проектов LEGENDA Intelligent Development выглядит следующим образом:


  • 5 проектов (340 479 м2) введено в эксплуатацию,
  • 5 проектов (346 367 м2) в стадии реализации,
  • 2 проекта в стадии разработки ИРД (125 743 м2).

Все проекты текущей адресной программы LEGENDA получили заключения о соответствии строительной готовности объектов критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 № 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.». Таким образом, все вышеперечисленные объекты будут реализовываться по ДДУ в соответствии с 214-ФЗ.

Новые проекты Холдинга LEGENDA будут реализованы с учётом изменений в 214-ФЗ, с привлечением проектного финансирования банков, уполномоченных принимать денежные средства дольщиков на эскроу-счета, в соответствии с требованиями № 214-ФЗ от 30.12.2004.

В конце года ПАО Сбербанк открыл линию на финансирование приобретения новых земельных участков, в том числе оплату обеспечительных платежей по сделкам купли-продажи. Холдинг LEGENDA входит в масштабный инвестиционный цикл, и скорость приобретения новых площадок становится важным фактором в формировании сбалансированной адресной программы.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

«Московский, 65» – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОГО», проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru

Эмитент: ООО «ЛЕГЕНДА». Эмитент осуществляет раскрытие информации в сети Интернет на странице по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392.

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