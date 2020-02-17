Кассир «Буквоеда» стала туалетной пленницей, пока её приятель выгребал деньги из сейфа

Полиция Фрунзенского района задержала предполагаемого грабителя «Буквоеда» на улице Димитрова. Мужчина вернулся на место преступления спустя ровно неделю.

Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, уголовное дело по статье о грабеже возбуждено в отношении 31-летнего петербуржца. 8 февраля он наведался к своей 24-летней подруге, которая работает кассиром в книжном магазине. Пришёл уже во время закрытия, запер «мон ами» в туалете, а затем ключами вскрыл сейф, в котором лежали 40 тысяч рублей.

15 февраля у того же «Буквоеда» мужчину задержали и доставили в отдел. Известно, что в 2008 году он осуждался в Карелии за разбой и хулиганство, но уже через год освободился условно-досрочно и уехал в Петербург.







