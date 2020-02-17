Автобус, ехавший в Финляндию, вылетел с трассы «Сортавала»

Три человека пострадали в результате ДТП на автодороге «Сортавала» в Карелии.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция в своём паблике «ВКонтакте», вечером 16 февраля на 320-м километре трассы, в Питкярантском районе, съехал в кювет автобус «Скания», двигавшийся в сторону города Сортавала. По предварительной версии, в условиях мокрого снега 35-летний водитель не справился с управлением. ГИБДД пишет, что транспортное средство осталось на колёсах, а на сайте республиканского МЧС сообщение о ДТП проиллюстрировано фотографией опрокинувшегося автобуса без указания, что это архивное фото.

В салоне находились 19 пассажиров, в том числе ребёнок – 5-летний. Прибывшие на место медицинские работники осмотрели всех пассажиров и троим из них назначили амбулаторное лечение в связи с ушибами: 21-летнему юноше и женщинам 19 и 64 лет.





Все документы, необходимые для осуществления перевозки пассажиров автобусом, в наличии. Тахограф исправен, нарушений правил труда и отдыха не установлено. Водитель трезв, отмечается в сообщении ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточняет, что в автобусе находились российские туристы, ехавшие из Петрозаводска в Финляндию.



