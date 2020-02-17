Роспотребнадзор хочет вернуть в больницу не только Аллу Ильину. Пока идет суд над русской Сарой Коннор, иск подан и к не вернувшейся Анне

Оставшаяся на свободе после побега 32-летняя Анна также рискует вернуться в карантинный блок инфекционной больницы имени Боткина. Невский районный суд 17 февраля зарегистрировал иск к ней, аналогичный иску к Алле Ильиной.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, иск подан главным государственным санитарным врачом Санкт-Петербурга о принудительном помещении петербурженки под медицинское наблюдение в больнице имени Боткина.

«Заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», 23 отдел полиции УМВД России по Невскому району Спб», – сообщает пресс-служба.







Как раз в этот момент начинается рассмотрение иска к первой беглянке — Ильиной. Она, замкнув контакты, смогла обесточить электронный замок и выйти из бокса, где её держали после приезда из Китая. После её побега из стационара могли вырваться еще трое – 11 февраля боксы покинули 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. Мужчина и двушка правда после шумихи вокруг побега ильиной вернулись в больницу имени Боткина.





