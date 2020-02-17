Привет от Вани? Неизвестный сообщил об окровавленных людях, выбегающих из здания на Большой Разночинной

«Всё взорвалось, из окон валит дым, на улицу выбегают люди в крови», – такое сообщение получили вечером 16 февраля в Петроградском районе. Звонок от неизвестного поступил в службу спасения «112». Сценарий показался полицейским района знакомым.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о ЧП на Большой Разночинной, 24, поступило из «112» на пульт дежурного полицейского главка около семи вечера. Тут же на место были направлены несколько нарядов. Прибыв к дому, они убедились, что с ним всё в порядке. Никакого дыма не было, и уж тем более окровавленных тел.

Несмотря на то, что вопрос о возбуждении уголовного дела решается, риск того, что прокуратура не даст ему хода, велик. Так было в начале февраля, когда полиция, приложив немалые усилия, задержала Ивана Найдёнова, который методично сообщал о взрывах на разных объектах с января. Примечательно, что мужчина не пользовался сим-картой, а просто набирал экстренные службы. Для поимки хулигана пришлось пеленговать устройство.

6 февраля психически нездорового бездомного из Сызрани отпустили в зале суда, потому что 207 статья УК РФ ему не подошла, так как она предполагает наказание за ложные сообщения о готовящихся терактах, а не о свершившихся.







