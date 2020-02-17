Человека без ботинок нашли в Тихвине посреди дороги, подозрительный транспорт эвакуирован

Смертельное ДТП произошло в ночь с 16 на 17 февраля в Тихвине (Ленинградская область).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной информации, около 23:35 на Советской улице, 157, неустановленный водитель вне зоны пешеходного перехода сбил 33-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте. Ведётся розыск виновника ДТП.

По данным «Фонтанки», о ДТП в экстренные службы сообщил автомобилист, который ехал мимо и заметил лежащего посреди дороги человека в тёмной одежде, с которого слетели ботинки. Медики, прибыв на место, констатировали смерть и зафиксировали травмы, характерные для ДТП.

Личность погибшего установили быстро – это житель Тихвина. Удалось найти и автомобиль, на котором, предположительно, был совершён наезд. «Шевроле Лачетти» с характерными повреждениями, зарегистрированный на жительницу Бокситогорска, стоял на одной из улиц Тихвина. Является ли женщина настоящим собственником и кто был за рулём, ещё выясняется. Машина помещена на спецстоянку.



