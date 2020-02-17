В Красноярске суд арестовал прокурора по подозрению в получении взятки за «покровительство и попустительство»

Прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова суд в Красноярске арестовал на два месяца. Его подозревают в получении взятки.

«Арестован на два месяца до 13 апреля», – сказала 17 февраля представитель суда РИА Новости. Против Аслаханова возбуждено уголовное дело. Его брат — Алихан Аслаханов – является подозреваемым по уголовному делу о посредничестве в получении взятки и также арестован.

Следствие считает, что 21 мая 2019 года Аслаханов при участии брата и других лиц получил от учредителя коммерческой организации 500 тысяч рублей за «покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации».

В конце декабря 2019 года суд арестовал и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, которому также вменяется получение взятки. В начале февраля прокурор Красноярского края Михаил Савчин добровольно покинул свой пост на фоне ареста Гутаева.



