У знаменитого убийством караоке-бара на Малой Морской раскроили череп администратору

Печально известный Music Bar 11 в центре Петербурга вновь посетила следственно-оперативная группа. На сей раз разборки на Малой Морской закончились не смертью, но реанимацией.

Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, накануне ночью у караоке-бара произошла потасовка между 48-летним администратором и неизвестным. Первого мужчину нашли с проломленным черепом, но живого. Он был экстренно госпитализирован в Александровскую больницу. Теперь полиция устанавливает все обстоятельства. Второй участник конфликта мог попасть в объектив камеры на ТК «Адмиралтейский». По данным «Фонтанки», на пострадавшего оформлено ИП. Предприниматель занимается подбором администраторов и другого персонала для торговых комплексов.

Music Bar 11 уже попадал в криминальные сводки в 2014 году. Тогда на улице у дверей заведения был убит 26-летний уроженец Чечни Адам Дашаев. Гражданин Азербайджана Самир Джафаров был задержан за выстрел в упор из травматического пистолета и получил 8 лет колонии строгого режима.







