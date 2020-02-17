В «панельке» на юге Петербурга при пожаре погиб мужчина

Возгорание в многоквартирной девятиэтажке во Фрунзенском районе привело к гибели хозяина квартиры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, первые сообщения о возгорании в доме 10, корпус 1, по улице Олеко Дундича поступили в пожарную охрану в 03:36.

«В отдельной двухкомнатной квартире, в комнате площадью 16 кв. м, обгорела обстановка на площади 4 кв. м», – сообщает ведомство.







Хозяин квартиры, 55-летний мужчина, получил серьезное отравление угарным газом и до приезда скорой скончался.





В 05:22 пожар был ликвидирован силами 3 единиц техники и 15 человек личного состава.



