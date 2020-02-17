В Петербурге упали деревья, светофор, столб и контейнер, но не все из-за ветра

За ночь с 16 на 17 февраля очевидцы сообщили о нескольких случаях падений: дерево и светофор, вероятно, не выдержали напора ветра, а вот контейнеру даже если ветер и «помог», но он явно не стал основной причиной.

Светофор лёг на проезжую часть, перекрыв 1,5 полосы, на проспекте Героев, 26, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На проспекте Народного Ополчения, 93, на припаркованные машины рухнуло дерево.

Ещё один столб, напомним, не выдержал удара каршеринговой машины на Дальневосточном проспекте.





На перекрестке улиц Салова и Бухарестской на пешеходном переходе с прицепа упал контейнер, пишут в «ДТП и ЧП», уточняя, что никто не пострадал.