Все без масок. Коронавирусную Сару Коннор готовятся вернуть в карантин Боткина
Фонтанка.ру
Десяток журналистов собрался у Петроградского районного суда с утра пораньше 17 февраля, чтобы следить за ходом суда над 32-летней Аллой Ильиной — беглянкой из коронавирусного карантина Боткинской больницы. Все без масок.
Заседание начнется в 9:00. Судье Ольге Тарасовой предстоит рассмотреть исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, в котором она просит о принудительном помещении беглянки под медицинское наблюдение в больнице Боткина.
Запускать в здание суда из-за наплыва посетителей начали уже в 8:30. А у входа дежурит ГИБДД. Сама Алла и Роспотребнадзор пока на место не приехали.
Как будут развиваться события читайте и смотрите в нашей трансляции — в текстовом и видео варианте.
Справка:
Алла Ильина прилетела из Китая 30 января. А 6 февраля попала в Боткинскую больницу после жалобы на больное горло. Её уверяли, что она пробудет в изолированном боксе день, а после анализов сказали, что она абсолютно здорова, но домой отправится только через две недели. В её планы это не входило, поэтому женщина 7 февраля голыми руками замкнула магнитный замок в своем боксе и выбралась на свободу. После этого Алла стала карантинным героем, про которого даже слагают песни, а у неё появились последователи — еще трое беглецов. «Фонтанка» подробно с юристами разбирала, почему без введения карантина удержание людей в Боткина можно считать принудительным лечением, и что у него общего с незаконным лишением свободы.