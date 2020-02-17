Все без масок. Коронавирусную Сару Коннор готовятся вернуть в карантин Боткина

Фонтанка.ру

Десяток журналистов собрался у Петроградского районного суда с утра пораньше 17 февраля, чтобы следить за ходом суда над 32-летней Аллой Ильиной — беглянкой из коронавирусного карантина Боткинской больницы. Все без масок.

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Заседание начнется в 9:00. Судье Ольге Тарасовой предстоит рассмотреть исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, в котором она просит о принудительном помещении беглянки под медицинское наблюдение в больнице Боткина.

Запускать в здание суда из-за наплыва посетителей начали уже в 8:30. А у входа дежурит ГИБДД. Сама Алла и Роспотребнадзор пока на место не приехали.

Как будут развиваться события читайте и смотрите в нашей трансляции — в текстовом и видео варианте.



