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17.02.2020 08:28
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Судный день русской Сары Коннор из Боткина. Трансляция

Петроградский районный суд решает, можно ли принудительно отправлять людей в коронавирусный карантин. Роспотребнадзор решил провести этот опыт на примере петербурженки Аллы Ильиной, сбежавшей из больницы Боткина. Корреспонденты «Фонтанки» ведут текстовую и видео-трансляцию.

  • Ещё один интересный момент. Роспотребнадзор утверждает, что узнал о побеге Аллы лишь 11 февраля. Спустя 4 дня после того, как она вскрыла магнитный замок.

  • И возвращаемся в суд. Роспотребнадзор заявил, что обследования на коронавирус, согласно методическим указаниям, должны проводиться на первый, третий и десятый день после обнаружения симптомов. А основанием для выписки является получение двухкратного отрицательного анализа. При этом есть информация об отборе анализов в поликлинике по месту жительства и в Боткина. Но их результатов нет.

  • Тем временем Невский райсуд зарегистрировал иск главного государственного санитарного врача Петербурга к еще одной туристке, Анне Рыбаковой, о принудительном помещении под медицинское наблюдение в Боткинскую больницу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», 23 отдел полиции. Материалы переданы судье. Рыбакова была в числе трех пациенток, сбежавших из инфекционной больницы 11 февраля. Две ее коллеги по несчастью после уговоров вернулись в стационар. 

     

  • Роспотребнадзор настаивает, что исключающим коронавирус является только минимум двухкратный анализ в течение 14 дней в центре «Вектор». При этом у Аллы анализы взяли шестого февраля. Но результаты из «Вектора», как утверждает Роспотребнадзор, так и не поступили. При этом ведомство признаёт, что инкубационный период новой инфекции 14 дней. Но исключить заболевание может только «Вектор», настаивает он. Напомним, что Алла улетела из КНР ещё 31 января, а сегодня уже 17 февраля.

  • Судья зачитывает требования главного санитарного врача. В нем говорится, что 4-5 февраля обследование выявило у Ильиной симптомы ОРВИ и температуру 37 градусов, что не исключает у неё наличие нового коронавируса. А побег пациентки без окончания обследования может грозить заражением неограниченного круга лиц в Петербурге. Роспотребнадзор просит вернуть Аллу в больницу силами 18 отдела полиции минимум до 19 февраля. Меры применить немедленно.

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    А принесенный в зал ионизатор, кстати, не включили. Он стал чем-то вроде декорации.

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    Фонтанка.ру

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  • Адвокат попросил приобщить и видео из дома беглянки, где камеры сняли представителей Роспотребнадзора, которые приходили к Алле домой без масок. А значит, опасности они не ощущали. Но суд этот материал не принял.

  • Роспотребнадзор против: он считает, что документы, которые могут подтвердить отсутствие коронавируса, может выдать только больница Боткина. Но суд все равно приобщает документы Аллы.

  • Адвокат представил суду документы о путёвке Аллы в Хайнань и о том, что она 31 января прибыла в город Хабаровск, где у неё в первый раз были взяты анализы на коронавирус. А также о том, что ее за деньги 14 февраля обследовали врачи уже после побега из Боткина, и что у неё не нашли заболеваний. Это идёт вразрез с тем, что предоставил Роспотребнадзор. Возможно это позволит уличить ведомство в подтасовке медицинских сведений, считает Виталий Черкасов.

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  • Ходатайство о закрытии заседания отклонили, так как об этом могла просить только Алла. Камеры запускают в зал.

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  • Роспотребнадзор сразу же попросил рассмотреть дело в закрытом заседании, поскольку вопросу могут касаться государственной безопасности. С целью недопущения панических настроений в обществе. И раскрытия тайны жизни ответчика Аллы. Женщина и ее адвокат говорят, что им скрывать от общества нечего.

  • Представитель 18 отдела полиции не явился на заседание, письменно сообщив, что в обязанности полиции не входит привод граждан на медицинскую госпитализацию.

  • Заседание началось. Камеры в зал не пустили.

  • Адвокат Виталий Черкасов решил обозначить позицию защиты. Так как заседание, скорее всего, будет закрытым.

    Фонтанка.ру
    Фонтанка.ру

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    По его словам, за людьми с симптомами ОРВИ возможно медицинское наблюдение - на дому, амбулаторно, и в стационарных условиях. Последний вариант возможен, если есть подозрения на угрозу для общества. Но поведение властей говорит, что они озаботились наказанием Аллы после того, как ее история стала достоянием общественности. И угрозы петербурженка не представляет. Кроме того, в постановлении главного санитарного врача не указан срок помещения в больницу - и адвокат считает, что Аллу обманом доставили в больницу, обещали, что на сутки, и она устную договорённость выполнила. А когда карантин продлили до двух недель, она воспользовалась конституционным правом на свободу и выбралась из больницы.

  • В зал заседаний провезли ионизатор и очиститель воздуха. «А здесь в коридоре не могли сразу?», - пошутил адвокат Аллы.

     

  • Журналисты засыпают беглянку вопросами- почему вы без маски? Почему вы вчера сдавали анализы в детском центре? Какие прогнозы на заседание? Алла говорит, что плохо понимает, что происходит и не раскрывает подробностей. Адвокат говорит, что будет просить сделать заседание открытым для СМИ - это в интересах Аллы. Но против может выступить Роспотребнадзор из-за медицинской тайны.

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  • Прибыла Алла Ильина. Она заметно нервничает и говорит, что не знает, как будет переживать сегодняшний день. С ней адвокат Виталий Черкасов из «Агоры».

  • Заседание начнется в 9:00. Судье Ольге Тарасовой предстоит рассмотреть исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, в котором она просит о принудительном помещении беглянки под медицинское наблюдение в больнице Боткина.

    Запускать в здание суда из-за наплыва посетителей начали уже в 8:30. А у входа дежурит ГИБДД.

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    Сама Алла пока на место не приехала. Роспотребнадзор представляют пять человек.

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  • О героине первого в истории Петербурга побега из карантина по коронавирусу «Фонтанка» начала рассказывать еще до того, как он состоялся. 32-летняя домохозяйка улетела из Китая 30 января, пожаловалась на больное горло и 6 февраля оказалась в закрытых боксах больницы Боткина. Ей говорили, что она пробудет в изолированном боксе день, а после анализов сказали, что она абсолютно здорова, но домой отправится только через две недели. Написать отказ от госпитализации у Аллы не получилось — ручки и бумагу не приносили, и она разработала план побега. Голыми руками 7 февраля она замкнула магнитный замок и выбралась на свободу. После этого девушка стала карантинным героем, про которого даже слагают песни, а у неё появились последователи — еще трое беглецов. «Фонтанка» подробно с юристами разбирала, почему без введения карантина удержание людей в Боткина можно считать принудительным лечением, и что у него общего с незаконным лишением свободы. 

    Иск к Алле Ильиной подала главный государственный санитарный врач Петербурга и глава Роспотребнадзора Наталья Башкетова. Она требует  принудительно госпитализировать беглянку как минимум до 19 февраля, чтобы получить от неё два отрицательных анализа на новый коронавирус. Подробнее аргументацию ведомства и ответы на неё от Аллы можно прочитать здесь.

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