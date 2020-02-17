Судный день русской Сары Коннор из Боткина. Трансляция

Петроградский районный суд решает, можно ли принудительно отправлять людей в коронавирусный карантин. Роспотребнадзор решил провести этот опыт на примере петербурженки Аллы Ильиной, сбежавшей из больницы Боткина. Корреспонденты «Фонтанки» ведут текстовую и видео-трансляцию.

17 февраля, 10:28 Ещё один интересный момент. Роспотребнадзор утверждает, что узнал о побеге Аллы лишь 11 февраля. Спустя 4 дня после того, как она вскрыла магнитный замок.

17 февраля, 10:13 И возвращаемся в суд. Роспотребнадзор заявил, что обследования на коронавирус, согласно методическим указаниям, должны проводиться на первый, третий и десятый день после обнаружения симптомов. А основанием для выписки является получение двухкратного отрицательного анализа. При этом есть информация об отборе анализов в поликлинике по месту жительства и в Боткина. Но их результатов нет.

17 февраля, 10:12 Тем временем Невский райсуд зарегистрировал иск главного государственного санитарного врача Петербурга к еще одной туристке, Анне Рыбаковой, о принудительном помещении под медицинское наблюдение в Боткинскую больницу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», 23 отдел полиции. Материалы переданы судье. Рыбакова была в числе трех пациенток, сбежавших из инфекционной больницы 11 февраля. Две ее коллеги по несчастью после уговоров вернулись в стационар.

17 февраля, 09:54 Роспотребнадзор настаивает, что исключающим коронавирус является только минимум двухкратный анализ в течение 14 дней в центре «Вектор». При этом у Аллы анализы взяли шестого февраля. Но результаты из «Вектора», как утверждает Роспотребнадзор, так и не поступили. При этом ведомство признаёт, что инкубационный период новой инфекции 14 дней. Но исключить заболевание может только «Вектор», настаивает он. Напомним, что Алла улетела из КНР ещё 31 января, а сегодня уже 17 февраля.

17 февраля, 09:40 Адвокат попросил приобщить и видео из дома беглянки, где камеры сняли представителей Роспотребнадзора, которые приходили к Алле домой без масок. А значит, опасности они не ощущали. Но суд этот материал не принял.

17 февраля, 09:36 Роспотребнадзор против: он считает, что документы, которые могут подтвердить отсутствие коронавируса, может выдать только больница Боткина. Но суд все равно приобщает документы Аллы.

17 февраля, 09:25 Ходатайство о закрытии заседания отклонили, так как об этом могла просить только Алла. Камеры запускают в зал. Фонтанка.ру

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17 февраля, 09:23 Роспотребнадзор сразу же попросил рассмотреть дело в закрытом заседании, поскольку вопросу могут касаться государственной безопасности. С целью недопущения панических настроений в обществе. И раскрытия тайны жизни ответчика Аллы. Женщина и ее адвокат говорят, что им скрывать от общества нечего.

17 февраля, 09:20 Представитель 18 отдела полиции не явился на заседание, письменно сообщив, что в обязанности полиции не входит привод граждан на медицинскую госпитализацию.

17 февраля, 09:16 Заседание началось. Камеры в зал не пустили.

17 февраля, 09:15 Адвокат Виталий Черкасов решил обозначить позицию защиты. Так как заседание, скорее всего, будет закрытым. Фонтанка.ру

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой По его словам, за людьми с симптомами ОРВИ возможно медицинское наблюдение - на дому, амбулаторно, и в стационарных условиях. Последний вариант возможен, если есть подозрения на угрозу для общества. Но поведение властей говорит, что они озаботились наказанием Аллы после того, как ее история стала достоянием общественности. И угрозы петербурженка не представляет. Кроме того, в постановлении главного санитарного врача не указан срок помещения в больницу - и адвокат считает, что Аллу обманом доставили в больницу, обещали, что на сутки, и она устную договорённость выполнила. А когда карантин продлили до двух недель, она воспользовалась конституционным правом на свободу и выбралась из больницы.

17 февраля, 09:07 В зал заседаний провезли ионизатор и очиститель воздуха. «А здесь в коридоре не могли сразу?», - пошутил адвокат Аллы.

17 февраля, 08:58 Журналисты засыпают беглянку вопросами- почему вы без маски? Почему вы вчера сдавали анализы в детском центре? Какие прогнозы на заседание? Алла говорит, что плохо понимает, что происходит и не раскрывает подробностей. Адвокат говорит, что будет просить сделать заседание открытым для СМИ - это в интересах Аллы. Но против может выступить Роспотребнадзор из-за медицинской тайны. Foto4

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17 февраля, 08:55 Прибыла Алла Ильина. Она заметно нервничает и говорит, что не знает, как будет переживать сегодняшний день. С ней адвокат Виталий Черкасов из «Агоры».

17 февраля, 08:46 Заседание начнется в 9:00. Судье Ольге Тарасовой предстоит рассмотреть исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, в котором она просит о принудительном помещении беглянки под медицинское наблюдение в больнице Боткина. Запускать в здание суда из-за наплыва посетителей начали уже в 8:30. А у входа дежурит ГИБДД. foto1

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Сама Алла пока на место не приехала. Роспотребнадзор представляют пять человек. Foto2

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