В Петербурге уже много многокилометровых пробок, Софийскую тормозит ДТП с грузовиками

На дорогах Петербурга утром 17 февраля плотнее обычного, как часто бывает в дни сильных осадков. К 8 часам образовалась уже несколько многокилометровых пробок.

В 7:45 «Яндекс» зафиксировал самую длинную пробку для данного времени суток за неделю, 6,3-километровую – на Дороге жизни и Рябовском шоссе от улицы Культуры до Окраинной улицы. Плотно, как часто бывает, на внутреннем кольце КАД в районе вантового моста, на Народной, на Колтушском шоссе, на Токсовском и Выборгском, на выездах из Колпино, из Металлостроя и на многих других магистралях.

Движение из Колпино по Софийской улице затрудняет ДТП, случившееся неподалёку от «моста глупости» на пересечении с Ленсоветовской дорогой. Там разворачивалась фура, и в неё въехал грузовик, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Дорожное движение уплотнилось до «жёлтых» 4 баллов ещё до 8 часов (когда обычно бывает 3 балла), а в начале девятого общая загруженность повысилась уже до 5 баллов против обычной для этого времени четвёрки.



