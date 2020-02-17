Домашний арест. Жителям провинции Хубэй,с которой началась эпидемия коронавируса, запретили выходить из домов

Администрации провинции запретила выходить, как горожанам, так и жителям сельской местности. По улицам могут передвигаться только машины и сотрудники чрезвычайных служб, пишет «Интерфакс» 17 февраля со ссылкой на South China Morning Post.

«На улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. Также людям запретили собираться ради маджонга или игр в карты», – сообщает агентство.







Наказанием на нарушение запрета станет арест до 10 десяти суток. Если нарушение будет происходить с привлечением транспорта, то это повлечет за собой еще и штраф в 500 юаней (около 5000 рублей) с последующим лишением водительских прав.

Власти КНД сообщают, что к понедельнику врачи выявили в провинции еще почти две тысячи заболевших коронавирусом и 100 летальных исходов. Всего с начала эпидемии в Хубэе зафиксировано 58 182 случаев заражения (в Ухане – 41 152), умерли 1696 заболевших. От заболеваний выхванных коронавирусом к 17 феврая в Китае пострадали 70 635 человек, за пределами КНР – 688. Вылечились 10 844 человека.





Россиян среди заболевших новым типом коронавируса на территории КНР на данный момент нет, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.



