Юго-западный штормовой ветер грозит Петербургу нагонной волной и наводнением

Февральская погода продолжает бить температурные рекорды в Петербурге. Так тепло в городе на Неве, как 17 февраля, не было с 1925 года. Однако аномалии чреваты не только комфортной температурой, но и штормом. Синоптики предупреждают о возможном наводнении.

«Петербург окажется в тёплом секторе активного циклона, углубляющегося в акватории Баренцева моря. Его усилиями в регионе облачная погода, временами дожди. Температура воздуха +5…+7°, в Ленинградской области +3…+8°. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, по области до 23 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы. Высока вероятность нагонного наводнения», – сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Пока же в городе всё спокойно. По данным сайта Дирекции комплекса защитных сооружений, уровень воды в Горном с 7 утра продолжает понижаться. На 8.15 он составляет всего 75 сантиметров при критической отметке в 160 сантиметров.

Накануне ГУ МЧС по Петербургу разослало горожанам предупреждения об ухудшении метеоусловий. Экстренная служба пригрозила порывами ветра 24-28 м/с.







