Коронавирус нашли у 44 американцев с лайнера Diamond Princess. Число зараженных растет

Коронавирус 2019-nCoV нашли у 44 граждан США, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Йокогама. Об этом 17 февраля сообщает The Washington Post со ссылкой на директора национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Заболевшие будут проходить лечение в больницах Японии. По последним данным, число заразившихся вирусом на лайнере достигло 355 человек. В российском посольстве в Японии заявили, что среди зараженных нет граждан России.

Карантин должен продлиться до 19 февраля. 15 февраля правительство США сообщило о намерении эвакуировать своих граждан с лайнера. Их вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом.



