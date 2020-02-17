Каршеринг срубил столб на Дальневосточном: погас свет, на дороге оказались провода и масло

Целый набор разноплановых последствий повлекла за собой неаккуратность пользователя каршеринга в Невском районе Санкт-Петербурга.

ДТП произошло в ночь на 17 февраля на Дальневосточном проспекте, в районе пересечения с улицей Подвойского. Вот как звучит отчёт очевидца в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Яндекс.Драйв» занесло в колее, срезан под ноль столб, нет освещения, без пострадавших, ждут ГИБДД. В правой полосе обрыв контактной сети, на проезжей части провода, разлив антифриза, масло. Очень скользко».

Отметим, что дорожное движение в Петербурге с воскресного вечера осложняет погода – дождь и ветер. В дни сильных осадков, как правило, в городе наблюдается больше пробок и ДТП.







