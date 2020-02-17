Петербург вошел в первую тройку российских регионов по качеству жизни. Ленобласть попала в первую десятку

В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области эксперты зафиксировали самое высокое качество жизни.

Сводный балл у этих регионов превысил 70 из 100 возможных. По мнению экспертов, в ближайшее время лидеры рейтинга не изменятся — столицы закрепились наверху списка за счет развитой инфраструктуры, уровня экономики и потенциалом развития, сообщает РИА Новости. По сравнению с прошлогодним рейтингом Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию.

После тройки лидеров идут Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. В аутсайдерах — Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Там отмечены невысокий уровень социально-экономического развития, безработица и низкие зарплаты.

В конце списка также расположились Бурятия, Северная Осетия, Алтай, Калмыкия, Забайкалье.





Как отмечают эксперты, регионы из первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития — на них приходится почти 40% общего валового регионального продукта страны. В исследовании учитывались 70 показателей условий жизни в регионе. На их основе был рассчитан рейтинговый балл. Сводный балл у тройки лидеров превышает 70 при возможном максимуме 100.