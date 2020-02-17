Берегите зонтики: в Петербурге февральская «жара», дождь и ветер

В Петербурге снова не по-февральски тепло: утром 17 февраля температура воздуха составляет плюс 5,7 градуса. При этом выходить на улицу в такую «жару» совсем не хочется: от дождя приходится прятаться под зонтиками, но их из рук вырывает ветер.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 февраля ожидается облачная погода, днём с прояснениями, дождь и умеренный ветер юго-западных направлений, с порывами до сильного. Днём воздух прогреется в городе местами до плюс 7 градусов, а в Ленинградской области – до плюс 8.

При этом наводнения нет: уровень воды в Неве не повышается.





Небольшой дождь и ветер останутся с нами и в ближайшие пару дней, при этом станет чуть-чуть холоднее.