ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Центробанк собирается внести поправки в перечень сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.

Перечень критериев не обновляется уже восемь лет. Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Так, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы, пишет 17 февраля РБК со ссылкой на представителя ЦБ,

Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Банкам предлагается дать право отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.

При этом кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности.



