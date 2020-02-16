Кремль поставил задачу превратить голосование по Конституции в праздник. Ждут «президентскую» явку

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в атмосфере праздника, сопоставимой с президентскими выборами. Такую установку получили регионы на семинаре для вице-губернаторов в Подмосковье, пишет РБК 16 февраля.

Как рассказали участники семинара, предполагается, что праздничная обстановка повысит явку на участках. Идеальными называют 60% и результат «за» на уровне 70%. Эти цифры близки к достижениям выборов президента в 2018 году. На подобный сценарий предложено ориентироваться, но напрямую задачу добиться таких показателей не ставили.

Один из побывавших на семинаре поделился с изданием впечатлением, что Кремль не опасается за высокий процент проголосовавших «за», зато явка вызывает сомнения. Так, было сказано, что если ничего не предпринимать, то выше 40% она не поднимется. Стимулировать активность россиян предложено как раз созданием атмосферы.

«Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать», – говорит один из участников. В качестве вариантов он называет организацию буфетов и различные культурные мероприятия. На президентских выборах в 2018 году, к примеру, предлагалось устроить конкурсы селфи.

Официально день голосования по поправкам в основной закон страны ещё не назначен. Администрация президента ориентируется на 22 апреля. Этот день выпадает на среду, его предлагают сделать выходным.



