Легойда: высказывание отца Димитрия про бесплатных проституток - неудачный троллинг

ВРИО руководителя пресс-служба Патриарха московского и всея Руси Владимир Легойда назвал высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова троллингом. Он считает его слова про гражданский брак недопустимым.

Об этом Легойда 16 февраля написал в своем Telegram-канале. ЖУрналист выразил мнение, что это не первый раз, когда отец Димитрий «пытается донести некоторые свои мысли», но результат выходит обратным. Он также отметил, что высказывание про гражданских жен, которые на самом деле являются «бесплатными проститутками», это мнение одного священника, а не всей РПЦ. «И, наконец, извечная путаница с гражданским браком – в строгом смысле слова «гражданский брак» – это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком – это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл», – написал Легойда.

В разговоре с «Фонтанкой», напомним, Димитрий не оставил мужчин без внимания и назвал тех, кто не хочет жениться, «маменькиными сынками» и отметил, что с проповедью к ним поэтому обращаться бессмысленно. «Никаких женщин я не обидел. В моем приходе 80% – женщины, как я могу их обижать? Наоборот, я защищаю женщин. Может быть, они задумаются, что брак совершается не в койке, а в ЗАГСе», – уверен священник.

Некорректным и оскорбительным высказывание назвала заместитель председателя совета при президенте по правам человека Ирина Киркора. «Мне кажется, ситуация, особенно на Кавказе, когда неузаконенное многоженство существует на основании религиозных норм, осложнит и так тяжелое бесправное положение женщин, которые вынуждены были согласиться стать второй-третьей женой», – добавила она.





Осудила Димитрия и депутат Наталья Поклонская. По ее словам, подобное может привести к тому, что представителей РПЦ «в очередной раз назовут «мракобесами« и «гостями из Средневековья».

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Целиком его цитата звучит так: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает».