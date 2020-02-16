Российская природа в 2018 страдала от нефтяников в пять раз больше, чем годом раньше

Ущерб, нанесенный окружающей среде нефтеперерабатывающими организациями в 2018 году, в Минприроды оценивают в пять млрд рублей. Еще за год до этого он был в пять раз меньше.

Об этом 16 февраля пишет РБК со ссылкой на «Известия». Речь идет о всем живом, что окружает человечество, загрязнение нефтепродуктами на себе ощущают недра, почва, воздух, вода, растения и животные. Ущерб в Минприроды и подведомственном ему Росприроднадзоре считают в деньгах, вышло как минимум пять миллиардов рублей.

В министерстве считают, что причина пятикратного роста суммы ущерба кроется в изношенности оборудования, в том числе труб, объектов на которых нефть складируют, того, с помощью чего ее транспортируют и добывают.

Больше всего нарушений зафиксировано в Южном, Сибирском и Уральском федеральных округах.



