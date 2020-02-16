Идиоматизм президента. Переводчики МИД рассказали, как сложно повторять за Путиным

Сотрудники Министерства иностранных дел поделились деталями работы с Владимиром Путиным и вспомнили неожиданные фразы президента России, перевод которых стал вызовом профессионализму лингвистов.

Как рассказали сотрудники департамента лингвистического обеспечения МИД РФ 16 февраля, беседы глав государств за закрытыми дверями не поддаются прогнозированию и «могут пойти в разные стороны». Живость разговора зависит от формата, темы и степени знакомства участников. Быстро переложить на иностранный высказывания российского президента удаётся не всегда, некоторые его фразы и вовсе являются непереводимой игрой слов.

По словам третьего секретаря департамента Натальи Красавиной, в переводческом сообществе долго обсуждали фразу Путина «Донбасс порожняка не гонит». После мозгового штурма она трансформировалась в «Донбасс ерунды не говорит», рассказала Красавина в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков привёл в пример высказывание «Мы не будем стоять враскоряку». Он отметил, что услышал её по телевизору и обрадовался, что подыскивать перевод пришлось не ему.

Зато он рассказывает, что быстро нашёлся, когда Путин поприветствовал собравшихся на Петербургском экономическом форуме армейским «Вольно!». «Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть», – говорит Садыков, отмечая, что тогда сработала переводческая догадка, потому что сам термин он не помнил.



