Застреливший беременную женщину в Калининграде мужчина хотел отомстить

Во время обысков дома у жителя Калининграда, который накануне в центре города застрелил беременную женщину и ее супруга, нашли записку, в которой он говорил о мести. Стрелок и убитые держали точки на местном рынке.

Об этом 16 февраля сообщает местное издание «Клопс». Журналисты ссылаются на источники, близкие к следствию. По официально не подтвержденной информации, 67-летний Фазиль Бахрамов в вечер убийства устроил дома скандал, взял оружие и вышел. Вскоре на площади у центрального рынка прозвучали несколько выстрелов, убита из карабина была беременная женщина и ее муж, их 13-летний сын был ранен. Бахрамов также не выжил, расправившись с собой самостоятельно.

По данным издания, дома у Бахрамова во время обысков нашли записку, в которой он говорил о мести, и несколько патронов. Убитый мужчина и Бахрамов держали точки на рынке, у них уже были конфликты. Предприниматели в 2015 году подрались на том же рынке, у Бахрамова оказался сломан нос. Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон.



