Теннис, бриллианты и Туктамышева на рояле. Как прошел пятый в истории St. Petersburg Ladies Trophy

В Петербурге завершился женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy-2020. В финале чемпионка из Голландии разгромила бывшую россиянку, но главное шоу началось потом.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Организаторы теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2020 всегда старались удивлять как зрителей, так и участников. Болельщиков в этот раз порадовали ностальгическим составом. Пятые по счету соревнования собрали в своем составе почти всех чемпионок и финалисток прошлых лет. Голландка Кики Бертенс (№8 мирового рейтинга) и чешка Петра Квитова (№11) выиграли два последних турнира. Француженка Кристина Младенович (№37) – чемпионка 2017 года. Швейцарка Белинда Бенчич (№5) участвовала в финале-2016. В разные годы в финалах играли хорватка Донна Векич (№23) и представительница Казахстана Юлия Путинцева (№34). И только самая первая чемпионка Роберта Винчи не почтила петербургскую публику своим вниманием: 36-летняя итальянка завершила карьеру.

Теннисистки всегда с радостью приезжают на петербургский турнир, потому что вряд ли где-то еще им оказывают столько внимания. Их селят в самые дорогие отели города, дарят шубы, бриллианты, устраивают пафосные вечеринки. Теннисистки отвечают взаимностью: второй год подряд St. Petersburg Ladies Trophy признается лучшим турниром в своей категории.

Игроков в этот раз организаторы удивили посещением бриллиантовой кладовой Эрмитажа. Спортсменкам показали коллекцию из нескольких фигурок быков, датированных IV веком до нашей эры, золотые лавровые венки, а также драгоценные подарки европейских королей российским императрицам Елизавете I и Екатерине II. Во время экскурсии греческая теннисистка Мария Саккари спросила: «Какой экспонат самый дорогой в коллекции?». Экскурсовод ответила уклончиво: «Мы не выделяем таким образом ни один из экспонатов, потому что вся коллекция бесценна и уникальна».

Петра Квитова, амбассадор одной из фирм по производству бриллиантов, оценивала драгоценности более профессиональным взглядом.





– Не могу назвать себя экспертом в этой области, но в бриллиантах разбираюсь чуть лучше остальных, – заявила Петра. – Да и здесь можно было наслаждаться красотой, и неважно, насколько ты эксперт в этом. Это было потрясающе.

Спортивная часть турнира была не менее захватывающей. Теннисистки боролись за общий призовой фонд в 750 тысяч долларов. Не сумевшим преодолеть первый раунд полагались 7,2 тысячи долларов, дошедшим до второго – 12 тысяч, до четвертьфинала – 22,4 тысячи, до полуфинала – 41,7 тысяч, финалистка могла рассчитывать минимум на 78,2 тысячи, а чемпионка на 146,5 тысячи.

Россиянки уверенно выбывали одна за одной. В первом круге вылетела Виталия Дьяченко (№89) и Людмила Самсонова (№119). Во втором – первая ракетка турнира Белинда Бенчич (№5) не оставила шансов петербургской теннисистке Светлане Кузнецовой (№49), а вторая ракетка турнира Кики Бертенс (№10) выбила Веронику Кудерметову (№41).

В четвертьфинале Бертенс обыграла еще одну представительницу России – Анастасию Потапову (№90). На этой стадии произошли и первые сенсации. Гречанка Мария Саккари (№21) победила Бенчич, а россиянка Екатерина Александрова (№35) не пустила в полуфинал любительницу бриллиантов Петру Квитову. К сожалению, на этом подвиги Александровой закончились: в матче за выход в финал она уступила Кики Бертенс. Зато в другом полуфинале бывшая россиянка Елена Рыбакина (№37), с 2018 года выступающая за Казахстан, взяла верх над Саккари. Так что формально можно считать, что одна отечественная теннисистка все-таки пробилась в финал.

Финал получился не самым зажигательным в истории турнира. Бертенс отдала в первом сете всего один, самый первый гейм. Во втором бывшая россиянка сумела обозначить хотя бы какое-то подобие борьбы, но для победы этого было мало. В итоге нидерландская теннисистка выиграла 6:1, 6:3, став первой в истории St. Petersburg Ladies Trophy двукратной чемпионкой.

– Спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, хотя я обыграла на этом турнире немало российских теннисисток, – заявила Бертенс на церемонии награждения, буквально рыдая от счастья.





Гораздо более захватывающим получилось послематчевое шоу, в котором выступила чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и вокалист группы Банд'Эрос Владимир Солдатов. Фигуристка каталась на рояле, залитым сверху льдом, под песни «Toxic» и «Destination Calabria». В фантазии организаторам точно не откажешь.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»