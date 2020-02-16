Заявившая о своей «чистоте» беглянка из Боткина накануне суда не сдавала анализы на коронавирус COVID-19

Петербурженка Алла Ильина не проходила лабораторную проверку на патогенный вирус COVID-19 и не может считаться безопасной для окружающих. Проведенные за свой счет исследования, которыми беглянка из Боткина поделилась с «Фонтанкой», касались устаревших форм коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, тест-системы по диагностике нового коронавируса проводятся в подразделении ведомства, научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Именно его Всемирная организация здравоохранения включила в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания. Регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV (COVID-19) получено им 11 февраля. Других лабораторий, способных диагностировать эту смертельную болезнь, на территории России нет.

По состоянию на 16 февраля «Вектор» диагностировал 991 заболевание с признаками острых респираторных вирусных инфекций, в том числе – 27 случаев сезонной коронавирусной инфекции. Это не COVID-19, а предыдущие версии вируса.

Алла Ильина, готовясь к суду с Роспотребнадзором, сдавала анализы в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней ФМБА. Результаты показали отсутствие РНК коронавируса. Медики объяснили клиентке, что ее пробы сличают со штаммами предыдущих версий, а не COVID-19.





Представляющий интересы Ильиной адвокат Виктор Черкасов сообщил «Фонтанке», что справка из ФМБА демонстрирует готовность его доверительницы сдавать анализы на излете инкубационного периода, чтобы специалисты убедились в отсутствии COVID-19.

«Справка – не гарантия от нового патогена, – подтвердил адвокат. – Посев, кровь, моча, мазок отправлены в Роспотребнадзор. Мы не говорим, что бумага заменяет все необходимые исследования Роспотребнадзора».

По словам защитника, есть альтернативные способы проверки на вирус, без помещения в стационар: «Зачем помещать ее в условия, в которых она не будет чувствовать себя безопасно? Врачи больницы Боткина обозлены на нее. Ильина боится, что ее специально заразят. Это ее право так думать».

Утром 17 февраля Петроградский райсуд рассмотрит иск Роспотребнадзора о принудительном помещении Ильиной в инфекционную больницу Боткина. Петербурженка сбежала из стационара 7 февраля. Из Китая она улетела 30 января.