В списке Forbes появился новый долларовый миллиардер родом из России

Основатель компании Revolut Николай Сторонский привлек новые инвестиции и с их помощью увеличил свое состояние до 1,6 млрд долларов. Его финтех-стартап стоит около 6 млрд.

Об этом 16 февраля сообщает Forbes. Revolut завершила раунд по привлечению финансирования и теперь оценивается в 6 млрд долларов, собеседники издания утверждают, что Сторонскому в ней принадлежат около 30%.

Последний раз Revolut оценивали в апреле 2018 года, тогда компания стоила 1,7 млрд долларов, а состояние Сторонского насчитывало 500 млн.

Деньги стартап предположительно направит в свой собственный рост, увеличить его планируется вдвое. В конце сентября Revolut сообщила о намерении заключить партнерские отношения с Visa и начать работу в 24 новых странах, в том числе в Канаде, Японии, Сингапуре и США.

Стартап был основан в 2015 году, основным партнером Сторонского является Влад Яценко, работает компания в Великобритании. Revolut – это приложение и привязанная к нему карта, деньги конвертируются по межбанковскому курсу. Выгодно это в первую очередь тем, кто часто расплачивается в иностранной валюте.



