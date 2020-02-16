Протоиерей Димитрий Смирнов: «Брак совершается не в койке, а в ЗАГСе»

Один из самых цитируемых священников страны объяснил, что словом «проститутки» защитил женщин от «маменькиных сынков».

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в очередной раз взорвал Рунет. На встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» отец Димитрий назвал женщин, живущих в гражданском браке, «бесплатными проститутками».

«Фонтанка» дозвонилась до знаменитого батюшки и застала его в приходском театре готовящимся посмотреть спектакль «С Пикассо». Как сказал Димитрий Смирнов, в основу постановки легли рисунки художника. Но протоиерею оказалось достаточно всего нескольких минут, чтобы объяснить «Фонтанке», что он своей репликой женщин не оскорбил, а защитил. И это несмотря на то, что эти женщины всей своей массой принесли ему самому много скорби. А мужчины — и того хуже. Уверенно прозвучало словосочетание «естественный отбор».

- Отец Димитрий, что вы имели в под гражданским браком?

– То, что имеет в виду наше малообразованное общество. То, что является незаконным сожительством. И люди называют это гражданским браком. По-церковному это — блуд. А есть еще простонародные термины, которые неудобно в разговоре употреблять.





- Так гражданский брак в ЗАГСе с точки зрения церкви — тот же блуд.

– Нет. Церковь признает брак и у мусульман, и у иудеев, и тот, который в ЗАГСе заключен. Мы даже венчаем только тех, кто в ЗАГСе зарегистрирован. А любовников — нет.

- Сегодня вы фактически оскорбили множество женщин. Возможно, некоторые из них прямо сейчас сидят и плачут.

– Почему? Возможно, я принес им скорбь. Но они мне тоже принесли всем скопом скорбь. Я очень сожалею, что их мужчины так бессовестно к ним относятся.

- Так почему же вы тогда в отношении этих мужчин какое-нибудь слово не употребили, а обидели именно женщин?

– Никаких женщин я не обидел. В моем приходе 80% – женщины, как я могу их обижать? Наоборот, я защищаю женщин. Может быть, они задумаются, что брак совершается не в койке, а в ЗАГСе.

- Вам не кажется, что некая воспитательная проповедь должна быть обращена и к мужчинам?





– Это бесполезно.

- Бесполезно обращаться к мужчинам?

– Да. Они — маменькины сынки. Когда им говорят о браке, они говорят: «Я не готов».

- Но в формулировке «маменькины сынки» есть намек на то, что женщины все равно во всем виноваты.

– Не во всем. Но есть определенные закономерности. Например, малодетность. Сто лет назад средняя русская женщина рожала 8 детей.

- И умирала в 35 лет, потому что организм не выносил такой нагрузки.

– Ничего подобного. Многочадие — самим Богом, природой определенное свойство русского народа, самого плодовитого народа в Европе. Например, Менделеев был 19-м ребенком в семье.

- А сколько его братьев и сестер дожили до зрелого возраста?

– Это мне неизвестно...

(Великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев был 17-м, последним ребенком в семье. К моменту его появления на свет из 16 ранее рожденных детей в живых остались два брата и пять сестер, одна из которых умерла в возрасте 14 лет от чахотки. Восемь детей умерли еще в младенческом возрасте. Причем трое – сразу после рождения и не были крещены, поэтому в церковной книге Дмитрий Иванович Менделеев значился не 17-м, а 14-м ребенком. Мать Менделеева, Мария Дмитриевна, умерла в возрасте 57 лет, когда будущему автору периодической системы элементов было всего лишь 16. «Фонтанка» не сама такая памятливая, она погуглила. – Прим. ред.)

...А сейчас прекратился даже естественный отбор. И спасают младенца совершенно нежизнеспособного генетически. А какое у него будет потомство? Раньше выживали здоровейшие и сильнейшие, и был мощный народ. А сейчас — инвалиды одни.

- Что же, получается, что недоношенных младенцев не надо выхаживать?

– Нет, это вполне возможно и правильно, раз медицина делает такие шаги. Но с точки зрения естественного отбора гораздо эффективнее, чтобы рождались здоровые дети.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»