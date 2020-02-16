Через полтора месяца поисков пропавший под Петербургом енот Йокки вернулся домой. Он пахнет всеми ароматами помойки, но не забыл хозяев

Операция по спасению енота, которая с начала года продолжалась в Выборгском районе Ленобласти, завершена успешно. Впитавший все запахи свободы Йокки снимает стресс от затяжного загула любимой игрушкой.

Об удачном завершении поисков 16 февраля в группе «ВКонтакте» сообщила хозяйка беглеца Динара. Воскресным утром енот попался в одну из кошачьих ловушек, которые были расставлены на тропах в селе Ильчево и деревне Решетниково. Его уже доставили в квартиру, накормили желтком всмятку и уложили спать в обнимку с игрушкой.





По словам Динары, Йокки не одичал и возвращение домой отметил коронным номером: «Летал, держась и отталкиваясь лапками за реечки дна кровати». В дальнейших планах отдых, поход к ветеринару, лечение содранной кожи под правым глазом и попытки отмыть животное.

«Йокки пахнет всеми ароматами помойки, мыть сегодня вряд ли будем, ему и так раньше не нравились банные процедуры. Посмотрим по его настроению», – говорит хозяйка.

Енот пропал в канун Нового года. Его семья объявила награду в 50 тысяч рублей и развернула масштабные поиски, к которым примкнули волонтёры, охотники с собаками и поисковые еноты. Хозяева переселились в палатку и запаслись любимыми лакомствами скитальца: орехами, финиками и детским печеньем. Йокки неоднократно видели, но он успевал ускользнуть.

«Ох, счастье есть! До сих пор не верим, что Мохнач дома! И больше не надо сторожить помойку и жарить мясо, искать следы и бесконечно ждать звонка. Просыпаться с мыслями «хоть бы сегодня», переживать, что замёрзнет или собьёт машина», – делится радостью Динара и благодарит всех, кто помогал с поисками.