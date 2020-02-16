Утомленные солнцем Занзибара. Сотни туристов остаются ночевать на острове, «Россия» отправит резервный самолет

Авиакомпания «Россия» подтвердила технический характер многочасовой задержки рейса из Занзибара, где застряли сотни туристов. Внуково раньше завтрашнего полудня возвращенцев не ждет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «России» 16 февраля, к вылету готовится резервный борт авиакомпании.

«Пассажиры оповещены, размещаются в гостиницы, где им будут предоставляться горячее питание и напитки», – уточнили в пресс-службе.

Чартер «России» FV5888 с клиентами туроператора «Библио-глобус» должен был вылететь 16 февраля в 9 часов 30 минут. За ними отправился «Боинг-747» с регистрационным номером EI-XLH и 20-летним сроком эксплуатации. При посадке в аэропорту Занзибара экипаж самолета, находясь над полосой, из-за погоды принял решение резко набрать высоту и пойти на второй круг, помешал нестабильный ветер.





Туристам объявили, что вылет из Занзибара в назначенное время не состоится из-за поломки «Боинга». «Фонтанке» они сообщили, что количество застрявших россиян составляет 700 человек. В авиакомпании говорят о 500.

По данным аэропорта «Внуково», чартер «России» из Занзибара прилетит не раньше полудня 17 февраля.