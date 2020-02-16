Циклон родился и несёт Петербургу сильный шторм. Ветер может разогнаться до 28 м/с

Непогода испытает Петербург на прочность в начале рабочей недели. Чтобы гулять по улицам, неплохо бы запастись утяжелителями, а лучше и вовсе переждать ненастный понедельник дома и с закрытыми окнами.

Как сообщают в городском МЧС со ссылкой на синоптиков, ветер налетит на Петербург 17 февраля и будет сдувать со скоростью 24 – 28 м/с. По шкале Бофорта это уже сильный шторм. Пока стихия не разгулялась, спасатели напоминают горожанам, куда лучше не ходить.

Следуя их рекомендация, в понедельник необходимо избегать деревьев, обходить рекламные щиты и всё, что может упасть, не ходить рядом с домами с неустойчивой кровлей и не приближаться к сооружениям повышенного риска. Это трубопроводы, линии электропередачи, эстакады, мосты. Автомобилистов просят позаботиться о своём транспорте. Любителей складировать нажитое на балконах – убрать с них всё.

Ночью в городе ждут не ниже двух градусов тепла, к обеду воздух прогреется до +7, без дождя не обойдётся. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объяснил, что за ветер ответственен циклон, который в воскресенье днём зародился над норвежским побережьем. Его коллега из центра «Фобос» Михаил Леус считает, что винить в непогоде нужно всё-таки бушующий в Исландии ураган «Деннис».

Сегодня к вечеру Петербургу обещали порывы до 18 м/с. По данным метеорологов, ветрено в городе будет как минимум до среды.



