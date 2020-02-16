Пневмония не дала Элтону Джону отыграть концерт в Окленде. Со сцены он уходил в слезах

Музыкант Элтон Джон извинился перед поклонниками за сорванный в новозеландском Окленде концерт. У него из-за болезни пропал голос.

Элтон Джон извинился на своей странице в Instagram 16 февраля после того, как ушел со сцены, не отыграв всю программу. «За несколько часов до концерта мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен. Я пел от всего сердца, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, расстроен и прошу прощения», – написал британец и поблагодарил всех за «невероятную» поддержку. 72-летний исполнитель не смог сдержать слез, покидая сцену, отмечают местные СМИ.

В его туре по Новой Зеландии были запланированы еще два концента в Окленде – 18 и 20 февраля, после он должен петь в Австралии. Элтон Джон поехал в последний для себя тур осенью 2018 года, завершиться он должен четырьмя выступлениями на лондонском стадионе «О2 Арена« в декабре 2020 года.

На минувшей неделе Элтона Джона наградили «Оскаром» за песню I'm Gonna Love Me Again («Я еще себя полюблю«), она звучала в фильме Rocketman.



